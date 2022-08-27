Як зазначили в Укрзалізниці, евакуацію з Донбасу ракетами не спинити.

Важливо У Чаплиному одну дитину вбила ракета в неї вдома, інша – згоріла в авто біля вокзалу

У компанії наголосили, що не планують зупиняти роботу, адже кожен евакуаційний рейс – це потяг до перемоги. Також залізничники оприлюднили зворушливі фото евакуації мешканців Донбасу.

Евакуація мешканців Донбасу / Фото Укрзалізниці

Україна вже евакуювала тисячі людей

Як раніше повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук, від початку серпня з чотирьох областей України евакуювали майже 35 тисяч людей, 10 тисяч з них – діти.

З 1 серпня майже 35 тисяч людей вже евакуювалися з Херсонської, Донецької, Запорізької та Луганської областей. І найважливіше – майже 10 тисяч з цієї кількості це діти,

– зазначила Верещук.

За її словами, органи ДСНС і військові часто допомагають з евакуацією у найменш доступних місцях, де тривають бойові дії. Також Верещук повідомила, що існує спеціальна форма, яку можуть підписати люди, які категорично відмовляються від евакуації. Таким чином вони підтвердять, що усвідомлюють всі ризики.

Додамо, що раніше Укрзалізниця зупинила евакуацію з Донбасу через те, що росіяни цинічно вдарили по залізничній станції у Чаплиному.

Що відомо про теракт росії у Чаплиному

У День Незалежності, 24 серпня, російська армія завдала 2 потужних удари по Чаплиному, що на Дніпропетровщині.

росіяни влучили по пасажирських вагонах на залізничній станції. Через це загинули 25 людей. Серед них 2 дітей та працівники залізниці.

Постраждали від атаки понад 30 людей. Найменшій дитині – лише 2 рочки. Відомо, що 3 дітей перебувають у важкому стані. У них діагностували мінно-вибухові травми, опіки та переломи.

До вашої уваги – росія вдарила по залізничній станції Чаплине біля Дніпра: дивіться відео