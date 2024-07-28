Невероятное количество людей: в Киеве состоялась акция памяти погибших в Еленовке

Два года назад оккупанты убили более пяти десятков пленных азовцев. 28 июля киевляне вышли почтить память жертв этого теракта. Корреспонденты 24 Канала побывали на акции.

В Еленовке относились к пленным довольно жестоко. Александр Иванов вспоминает: на обед выделяли три минуты, поэтому пленные не ели, а заглатывали, как утки. Хотя еда часто была гнилая. Боец месяц был в колонии Еленовки, правда, не принадлежал к составу "Азова".

Смотрите также Родные тяжелораненых во время теракта в Еленовке пленных рассказали, контактирует ли с ними власть

В "Азове" призвали рассказать миру о Еленовке

В день второй годовщины теракта в Еленовке мы призываем вас рассказать миру об этой трагедии. Присоединяйтесь к почтению памяти жертв российского преступления. Привлекайте украинскую и международную аудиторию,

– просят там.

На акцию пришло много людей / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Они держали плакаты с такими надписями:

Не молчи – будь голосом пленных;

По***зм убивает;

Где наши братья и сестры?

Сверхлюди должны быть дома;

Их убили, потому что они защищали меня;

Россия убила их беззащитных, потому что не смогла победить на поле боя.

Призывы освободить азовцев и помнить о павших / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Важно напомнить, что оккупанты совершили теракт ночью, когда бойцы спали.

Акция в Киеве 28 июля 2024 года / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Речь шла не только о воинах в плену, но и о телах пленных. Их враг также не отдает.

Краткая хронология теракта в Еленовке:

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года оккупанты взорвали барак в колонии с пленными азовцами.

В результате взрыва погибли 54 защитника Мариуполя, еще 130 – получили ранения.

Раненые азовцы выносили тела собратьев. Тех, кого можно было спасти, оккупанты бросали умирать.

Еленовка – это преступление против человечности, нарушение всех возможных правил ведения войны и обращения с военнопленными.

"Россия опирается на короткую память мирового сообщества, на забвение ее преступлений и собственную пропаганду. Каждое распространение важно. Чем больше людей узнает о преступлении оккупантов, тем меньше шансов у России избежать наказания", – объяснили в бригаде "Азов".

Денис Прокопенко жестко высказался о теракте в Еленовке

По его словам, ни один из тех, кто давал бойцам Мариупольского гарнизона гарантии во время выхода с территории "Азовстали", не выполнил своих обещаний.

В мае 2022-го ООН, Международный Комитет Красного Креста, российская сторона и военно-политическое руководство Украины гарантировали, что будет сохранена жизнь каждого военнослужащего гарнизона, что к ним не будут применены пытки, зато их как можно быстрее обменяют.