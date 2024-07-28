В Оленівці ставилися до полонених досить жорстоко. Олександр Іванов згадує: на обід виділяли три хвилини, тож полонені не їли, а заковтували, як качки. Хоч їжа часто була гнила. Боєць місяць був у колонії Оленівки, щоправда, не належав до складу "Азову".

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В "Азові" закликали розказати світу про Оленівку

В день другої річниці теракту в Оленівці ми закликаємо вас розповісти світу про цю трагедію. Приєднуйтеся до вшанування пам'яті жертв російського злочину. Залучайте українську і міжнародну аудиторію,

– просять там.

На акцію прийшло багато людей / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Вони тримали плакати з такими написами:

Не мовчи – будь голосом полонених;

По***зм вбиває;

Де наші брати та сестри?

Надлюди мають бути вдома;

Їх убили, тому що вони захищали мене;

Росія вбила їх беззахисних, бо не змогла перемогти на полі бою.

Заклики звільнити азовців і пам'ятати про полеглих / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Важливо нагадати, що окупанти вчинили теракт уночі, коли бійці спали.

Акція в Києві 28 липня 2024 року / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Ішлося не тільки про воїнів у полоні, але й про тіла полонених. Їх ворог також не віддає.

Коротка хронологія теракту в Оленівці:

У ніч з 28 на 29 липня 2022 року окупанти підірвали барак в колонії з полоненими азовцями.

Внаслідок вибуху загинули 54 захисники Маріуполя, ще 130 – зазнали поранень.

Поранені азовці виносили тіла побратимів. Тих, кого можна було врятувати, окупанти кидали помирати.

Оленівка – це злочин проти людяності, порушення всіх можливих правил ведення війни і поводження з військовополоненими.

"Росія спирається на коротку пам'ять світової спільноти, на забуття її злочинів і власну пропаганду. Кожне поширення важливе. Чим більше людей дізнається про злочин окупантів, тим менше шансів у Росії уникнути покарання", – пояснили в бригаді "Азов".

Денис Прокопенко жорстко висловився про теракт в Оленівці

За його словами, жоден із тих, хто давав бійцям Маріупольського гарнізону гарантії під час виходу з території "Азовсталі", не виконав своїх обіцянок.

У травні 2022-го ООН, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, російська сторона та військово-політичне керівництво України гарантували, що буде збережено життя кожного військовослужбовця гарнізону, що до них не будуть застосувати тортури, натомість якнайшвидше обміняють.