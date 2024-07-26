Більшість із них досі перебувають у ворожому полоні, і за весь час рідні не отримали жодної інформації про те, у якому стані поранені. Представниці ГО "Спільнота Оленівки" на брифінгу повідомили, що також не мають комунікації з представниками влади, передає 24 Канал.

До теми Майже 2 роки немає жодної інформації: чому важливо нагадувати про трагедію в Оленівці

Рідні поранених в Оленівці не комунікують з владою

Журналісти поцікавилися у рідних важкопоранених під час теракту в Оленівці, чи комунікують вони з представниками влади. До прикладу, чи можуть вони зателефонувати до офіційних представників й поцікавитися, про що говорити зі своїми рідними, які перебувають у полоні. Також журналісти поцікавилися, чи загалом хтось з ОП, Кабміну чи Офісу омбудсмена підтримує зв'язок з ГО "Спільнота Оленівки" та рідними полонених.

Дружина важкопораненого під час теракту в Оленівці захисника Маріуполя й представниця ГО "Спільнота Оленівки" Анастасія Гондюл дала коротку відповідь – ні.

Я вам відповів коротко – ні. Жодної підтримки й жодної комунікації,

– заявила Анастасія Гондюл.

Інша представниця спільноти – Марія Алєксєєвич – додала, що вся комунікація з держорганами відбувається за ініціативи рідних військовополонених, яких тримали в Оленівці.

"Ми, як громадська організація, звертаємося до Офісу омбудсмена. Нещодавно ми зверталися й просили про зустріч з ним особисту, але у відповідь ми отримали, що відбудеться загальна зустріч для сімей Маріупольського гарнізону", – додала Алєксєєвич.

Дружина українського захисника наголосила, що її чоловік вже 26 місяців перебуває у ворожому полоні, однак на таких зустрічах вона чує те, що чула вже багато разів. Саме тому ГО "Спільнота Оленівки" постійно звертається до влади. Нещодавно дружини полонених пропонували обміняти колаборантів та зрадників, а також попів УПЦ МП на важкопоранених захисників України.

Анна Лобова – також дружина військового, який отримав тяжкі поранення під час теракту в Оленівці. Вона додала, що у травні 2022 року представники влади змогли домовитися, щоб українські захисники живими вийшли з "Азовсталі". Нині вона ставить питання, чому ті, хто домовлявся про вихід, не можуть домовитися про обмін.

Якщо тоді, в Маріуполі, біля того заводу відбувалися якісь перемовини, то чому зараз ті люди, які домовлялися про вихід в полон, відсторонені від відповідальності за тих, хто досі там перебуває. Це не один, не два й не три. Це близько 2 тисяч людей, які виходили з "Азовсталі". І це несправедливо, те що відбувається зараз. Ми розуміємо, що процес важкий, але досить казати про неможливе. Давайте шукати шляхи порятунку,

– резюмувала дружина полоненого.