"Если на обмен, то хоть 24 часа потрясусь": азовец "Крафт" рассказал о возвращении в Украину

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года россияне совершили кровавый теракт в Еленовке, в результате которого погибло много украинских бойцов. Однако некоторым воинам удалось пережить ту атаку, и даже вернуться в Украину.

Боец "Азова" с позывным "Крафт" в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о своем возвращении домой и что происходило незадолго до этого.

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Как возвращали азовца "Крафта"?

"Крафт" вернулся в Украину почти через 2 месяца после ранения – 21 сентября 2022 года. Военный вспоминает, что незадолго до обмена его перевели в другую больницу. Примерно через три дня к нему в палату пришел российский офицер с вопросом, не азовец ли он.

Он уточнил, как я себя чувствую, а я ответил, что смотря для чего. Он сказал, что надо будет часов 12 в "Урале" потрястись. Я в шутку ему сказал, что если это ехать куда-то на этап в Россию, то я минус, мне плохо. А если на обмен, то я хоть 24 часа потрясусь. И он сказал, что это на обмен, и записал мои данные себе на листочек,

– вспоминает боец.

На следующий день к больнице подогнали "Урал" и начали собирать азовцев на обмен. Им завязали руки, глаза, загрузили в машину и повезли в Еленовку. Потом было еще несколько станций – Донецкое СИЗО, Таганрог, Ростов, оттуда самолетом в Москву, потом в Гомель, а тогда уже автобусами на границу.

По словам "Крафта", при каждой остановке, где они приезжали, начиналась перекличка. Слыша имя своих командиров он действительно думал, что их везут не на обмен, а на этап в Россию.

"Впервые мы поняли, что это точно обмен, когда увидели в Беларуси автобусы на старых донецких номерах с флагом Украины. А когда зашли в них, то нас уже охраняли не россияне, а белорусы. И первое, что они сказали, чтобы мы не чудили, потому что уже едем на обмен, а проблем никому не надо", – вспоминает военный.

"Крафт" говорит, что белорусы были сильно напуганы, что вот едут азовцы, которые якобы обгрызенным ногтем могут убить кого угодно.