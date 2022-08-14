В Иерусалиме задержан мужчина, обстрелявший автобус у Стены плача

В ночь на 14 августа в Иерусалиме неизвестный обстрелял автобус у Стены плача. Утром правоохранители задержали нападающего.

Террорист сдался полиции

Стрелок был задержан 14 августа около 8:00 утра. По данным полиции, террорист, устроивший стрельбу в Иерусалиме, сдался и сдал оружие, которое он использовал при обстреле.

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Террорист был задержан в районе Сильван (Силуан, Шилоах). Пока неизвестно, задержан ли возможный сообщник террориста.

Что известно о теракте в Иерусалиме

В ночь на 14 августа у Стены плача произошел теракт: неизвестный открыл огонь, из-за чего пострадали не менее 7 человек. В то же время, израильская служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA) информирует о 8 раненых.

Стрелок открыл огонь в автобус на дороге у Стены плача, а также на автостоянке у гробницы царя Давида, недалеко от Сионских ворот Старого города. Преступник дождался прибытия автобуса и выстрелил, когда пассажиры в него садились и после стрельбы скрылся.

Сообщается, что два человека получили серьезные ранения и среди пострадавших – 35-летняя беременная. Всех пострадавших отвезли в больницы Иерусалима.

Палестинская террористическая группировка ХАМАС, управляющая Сектором Газа, назвала теракт "героическим". Террористы заявили, что это "естественный ответ на ежедневные преступления оккупации против народа, страны и основных мусульманских и христианских мест".

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