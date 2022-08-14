Терорист здався поліції

Стрілка затримали 14 серпня близько 8:00 ранку. За даними поліції, терорист, який влаштував стрілянину в Єрусалимі, здався і здав зброю, яку він використав під час обстрілу.

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Терориста затримали у районі Сільван (Сілуан, Шилоах). Наразі невідомо, чи затримано можливого спільника терориста.

Що відомо про теракт у Єрусалимі

У ніч проти 14 серпня біля Стіни плачу стався теракт: невідомий відкрив вогонь, через що постраждало щонайменше 7 людей. Водночас ізраїльська служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" (MDA) інформує про 8 поранених.

Стрілок відкрив вогонь в автобус на дорозі біля Стіни плачу, а також на автостоянці біля гробниці царя Давида, неподалік Сіонських воріт Старого міста. Злочинець дочекався прибуття автобуса та вистрілив, коли пасажири в нього сідали й після стрілянини втік.

Повідомляється, що двоє людей отримали серйозні поранення і серед потерпілих – 35-річна вагітна. Усіх постраждалих відвезли до лікарень Єрусалиму.

Палестинське терористичне угруповання ХАМАС, яке керує Сектором Гази, назвало теракт "героїчним". Терористи заявили, що це "природна відповідь на щоденні злочини окупації проти народу, країни та основних мусульманських і християнських місць".

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