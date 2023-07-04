Более того, некоторые СМИ пишут, что это был "двойной теракт с наездом автомобиля и стрельбой". Случилось это на улице Пинхас Розен в Тель-Авиве.

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Нападающего оперативно ликвидировали

Как сообщили в СМИ, после наезда на людей террорист вышел из автомобиля и сумел ударить одну из своих жертв ножом в шею.

Однако и самого преступника удалось остановить довольно быстро – его застрелил гражданский. Затем в сети распространили видео, на кадрах которого можно увидеть мертвого нападающего на месте происшествия.

Впоследствии командир израильской полиции Тель-Авива Ами Эшед заявил, что 20-летний террорист был палестинцем. Он проживал в регионе Хеврон на Западном берегу реки Иордан и, по предварительной оценке полиции, действовал в одиночку.

Выясняются обстоятельства относительно его (террориста – 24 Канал) происхождения и мотивов, и я хотел бы похвалить активность гражданина с большим мужеством, что он смог сорвать нападение и предотвратить продолжение убийств этим террористом,

– сказал Комиссар израильской полиции Коби Шабтай.

Министр национальной безопасности Бен-Гвир, также прибывший на место теракта, похвалил убившего террориста гражданина, а также заявил, что "мы знали, что терроризм попытается поднять голову".

Последствия теракта в Израиле: видео

Пострадали около 10 человек

Сначала сообщалось, что в результате наезда пострадали не менее пяти человек. Однако впоследствии в СМИ добавили, что в результате наезда на пешеходов и нападения с ножом ранения получили по меньшей мере девять израильтян, из которых:

3 находятся в тяжелом состоянии,

4 получили травмы средней тяжести,

2 – в состоянии легкой тяжести.

Мы прибыли на место происшествия с большой силой реанимационных машин MDA и скорой помощи. Мы увидели, что все очень серьезно, и у автобусной остановки было 5 раненых, в том числе 46-летняя женщина, лежавшая на тротуаре в сознании с тяжелой травмой,

– сказал один из фельдшеров на месте теракта.

Пострадали 9 человек / СМИ

Ответственность за теракт взял ХАМАС

Представитель палестинского исламистского движения ХАМАС Хазем Касем высоко оценил атаку и заявил, что эта "героическая атака в Тель-Авиве является первым ответом на преступления оккупации против нашего народа в Дженине".

Оккупация заплатит цену за свои преступления против Дженина. Мы чествуем героев нашего народа и бойцов Дженина,

– сообщили в ХАМАСе.

Как сообщили в СМИ, говорится о текущей широкомасштабной военной операции ЦАХАЛа в городе Дженин, что на Западном берегу реки Иордан.

Однако следует отметить, что таким терактом в ХАМАСе добились противоположного эффекта. Ведь высокопоставленные министры и члены Кнессета заявили, что нападение является примером того, почему операция в Дженине была необходима.

Так, министр национальной безопасности сказал: "Наша борьба в Дженине – это наша борьба в Тель-Авиве. Столкнувшись с кровожадным врагом, который не делает разницы между правыми или левыми, религиозными или светскими, взрослыми или детьми, мужчинами или женщинами. Каждый еврей является мишенью для этих убийц, и мы будем сражаться с ними железным кулаком".

Улица после теракта: видео