Психологическое состояние киевского стрелка определит посмертная экспертиза: подробности от МВД

В рамках расследования теракта, произошедшего 18 апреля в Киеве, следователи назначили посмертную экспертизу психического состояния мужчины, который открыл огонь по людям.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает УНИАН.

Что известно о состоянии киевского стрелка?

У министра внутренних дел спросили, проводилась ли экспертиза относительно психического состояния стрелка, а также проверяется ли частная клиника, которая выдала ему справку о возможности владения огнестрельным оружием.

В ответ Клименко отметил, что МВД не принимает решений в таких вопросах, поскольку не является органом досудебного расследования.

Он также выразил убеждение, что в рамках уголовного производства уже назначены соответствующие экспертизы, которые должны установить, как именно была выдана медицинская справка и каким образом ее получил подозреваемый.

Что касается его (стрелка, – 24 Канал) состояния, то будет посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна дать ответ,

– сказал министр.

Клименко также отметил, что, если оценивать действия и высказывания стрелка, а также информацию, обнародованную Офисом Генерального прокурора, можно предположить, что он находился в особом психологическом состоянии.

Напомним, киевским стрелком оказался 58-летний Дмитрий Васильченков. Он вышел на пенсию в 2005 году, после этого некоторое время находился в России, а в 2017 году вернулся и проживал в Бахмуте. По данным полиции, правоохранители проверили страницы мужчины в соцсетях и обнаружили, что тот имел негативные взгляды на Украину.

Ранее Васильченков ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение легких телесных повреждений, однако дело было закрыто после примирения сторон.

С чего все началось?

Генпрокурор Руслан Кравченко рассказал, что злоумышленник имел давний конфликт с соседом, которого пренебрежительно называл "директором шестого" – именно он стал первой жертвой.

Известно также, что трагедию 18 апреля спровоцировала очередная ссора из-за домофона, который мужчина сам отремонтировал, но после этого часть жителей не могла попасть в подъезд.

Во время конфликта нападавший сначала открыл огонь из травматического оружия и ранил нескольких человек. Когда патроны закончились, он вернулся в квартиру, взял огнестрельное оружие, поджег жилье и снова вышел на улицу, где продолжил стрельбу.