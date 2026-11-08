Стрельба в Кракове: стали известны первые результаты расследования

В результате массовой стрельбы в центре Кракова погибли шесть человек – четыре женщины и двое мужчин. Среди погибших – гражданин Великобритании и человек без польского гражданства.

Еще 15 человек получили ранения, в том числе двое полицейских. Среди пострадавших также четверо иностранцев. Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "Голос Америки".

Какие новые подробности известны о стрельбе в Кракове?

Главным подозреваемым является 24-летний гражданин Польши (по другим данным, ему 25 лет).

Во время стрельбы он также получил ранения, его состояние оценивается как тяжелое. Позже в доме, где проживал подозреваемый, нашли тела его родителей и 21-летней сестры.

Все трое скончались от огнестрельных ранений.

По данным польских СМИ, у мужчины было разрешение на оружие, он ранее не нарушал закон и не служил в вооруженных силах.

Обратите внимание! Во время нападения стрелок был одет в военную форму польской армии, шлем и бронежилет.

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский заявил, что подозреваемый симпатизировал радикальным ультраправым взглядам.

Расследованием занимается специальная группа следователей, расследующая преступления террористического характера.

В Польше воскресенье объявили днем траура.

Стрельба в Кракове: что известно

8 ноября в центре Кракова произошла массовая стрельба, которую польская прокуратура официально квалифицировала как террористический акт.

Первое сообщение о стрельбе поступило в 15:00. Через несколько минут полицейские вступили в перестрелку с нападавшим. Преследование на улице Дитля длилось 123 секунды.

К операции были привлечены более тысячи полицейских, 30 патрульных экипажей, контртеррористические подразделения и спасатели. Двое полицейских, которые первыми обезвредили нападавшего, получили тяжелые ранения, но впоследствии их вывели из искусственной комы.

Полицейских Якуба Кулика и Артура Моранского планируют наградить за мужество. Мэр города инициировал присвоение им звания почетных граждан Кракова.