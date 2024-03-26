Как эти события связаны и почему у Путина осталось несколько месяцев в разговоре с 24 Каналом рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Больше деталей – читайте далее в материале.

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Как Кремль устраивает теракты

Еще 8 марта вы писали, что ввиду дружеских панических предостережений западных дипломатов, серия Рязаней назначена на ближайшие дни. Еще тогда вы были абсолютно близки к тому, что произошло 22 марта в Подмосковье.

Это потому, что я давно наблюдаю за этими мерзавцами, захватившими власть в моей стране.

С чем сравнивается вчерашний теракт? Это Рязань, "Норд-Ост", Беслан. Все эти три огромных мегатеракта были организованными провокациями российских властей. В Рязани это было наиболее ярко. Местная полиция просто схватила за руку сотрудников фсб, когда они укладывали взрывчатку – гексоген в жилом доме в Рязани.

Я прекрасно помню, как министр внутренних дел Владимир Рушайло тогда с гордостью сообщил об огромном успехе мвс, который якобы остановил новый террористический акт. Это уже была попытка подрыва четвертого дома. На следующий день появился Николай Патрушев, который до сих пор у власти в России, и объявил, мол, это были учения.

В "Норд-Осте" была очень странная история. Один из чеченских террористов, которые якобы все были ликвидированы, оказался снаружи и через несколько дней дал интервью, в котором прямо указал, что был сотрудником спецслужб. Оно было опубликовано в "Новой газете", но потом, конечно, через несколько дней этого террориста ликвидировали.

Теракт "Норд-Ост" Трагедия произошла 23 – 26 октября 2002 года в Москве. Боевики захватили зал театра "Дубровка", где проходил спектакль, и взяли заложников среди зрителей и актеров.



После спецоперации были освобождены заложники, но более 130 человек погибли в результате применения газа для обезоруживания террористов.

В Беслане же известно, что двое основных главарей захвата школы – это были чеченские террористы, которых за два месяца до этого теракта освободили из заключения российские войска.

Я понял этот почерк из первого сообщения западных посольств. Кстати, опять-таки сравнение, которое пришло в голову многим наблюдателям, – осведомленность американского посольства. Вы помните, неделю до начала полномасштабной войны они ежедневно давали точную информацию о передвижении российских войск, о подготовке к вторжению. Тогда даже возникло какое-то напряжение с украинскими властями по этому поводу, но американцы были правы.

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Откуда у них такая точная информация? Безусловно у них блестящие электронные средства разведки. Они тогда слушали все разговоры в бункере и знали о планах российских властей. И здесь – то же самое. Они слушали телефонные переговоры не каких-то таджикских заробитчан, а высших руководителей России.

США знали о плане России под флагом исламской организации. Их задача была предупредить своих граждан, что и сделали. После этого предупреждения в Кремле не отказались от своих планов. На следующий день они начали подготовку – якобы захватили каких-то исламских террористов в Волгограде.

Относительно вчерашнего (22 марта – 24 Канал) теракта и сегодняшнего захвата исполнителей в глаза бросаются ужасные несоответствия между масштабом теракта и исполнителями – таджикскими гастарбайтерами. Вы представляете, захватить огромное здание, взорвать его, убить минимум несколько сотен человек – это абсолютное несоответствие, это абсолютный бред.



Теракт в "Крокусе" / росСМИ

О целях визита Салливана в Киев

Думаю американцы знали обо всех этих планах, но они не будут разоблачать их. Американцы ведут с нами довольно нечестную игру. Например, меня возмутил до глубины души визит Джейка Салливана (советник президента США по нацбезопасности – 24 Канал) два дня назад в Киев. Но этот человек никогда не был другом Украины, мы помним.

Для чего он приехал? Какой-то пустой разговор, якобы пока мы (США – 24 Канал) не можем обеспечить финансирование, но делаем все возможное, а вы здесь держитесь без денег, мы вас поддержим. Он приехал с двумя целями, он их не скрывал.

Первое – это запретить украинцам бить по нефтеперерабатывающим заводам в России. И второе – когда Украина получит в ближайшее время F-16 от европейских стран, американцы как производители теоретически имеют право накладывать ограничения на их использование и он запрещает наносить удары по российской территории.

Это в момент, когда Украина, истекающая кровью, борется с врагом, который имеет огромное преимущество в воздухе и уничтожает украинские города. А Салливан запрещает нам бить по этим самолетам. Поэтому и здесь то же самое.

Как Путин использовал ИГИЛ в своих целях

Смотрите, зачем россиянам понадобилась эта "исламская прокладка" в тракте? Основная задача понятна – сейчас вся пропаганда работает, чтобы обвинить Украину и тем самым оправдать свою агрессию. Но "исламская прокладка" уже сработала. Все ведущие страны мира, той же "Большой семерки", выразили соболезнования Москве.

Владимир Путин молчал почти 24 часа, а потом в своем мерзком выступлении вернулся к своей старой идее о солидарности в борьбе с исламскими террористами. Почему сейчас? Как раз обсуждался вопрос об объявлении России террористическим государством. Так он уже сорван. Какое же Россия террористическое государство, если все признали Россию жертвой террористической атаки?

Для этого и понадобилась "исламская прокладка", понадобились эти несчастные таджики-гастарбайтеры, которых объявили страшными исламскими террористами.



Виновники теракта в "Крокус Сити Холл" под Москвой / росСМИ

Был ли теракт в "Крокусе" ошибкой Путина

Аналитики рассматривают различные сценарии теракта, в том числе и такой, который предполагает ошибку Путина, мол, не досмотрел, не смог предотвратить. По вашему мнению, это спланированная акция или Путин прозевал теракт?

Идея якобы Путин "прозевал" теракт сейчас активно используется так называемыми системными либералами, оставшимися в Москве – системной оппозицией. Они боятся сказать правду о том, что это уже четвертый крупнейший теракт, организованный российскими властями.

Например, канал "Дождь" всегда вытаскивает на экран так называемого военного эксперта Руслана Валиева, когда надо навеять какую-то антиукраинскую, выгодную Кремлю версию. Этот Валиев работает по геббельскому принципу "60 на 40", где 60% – это настоящая информация, а 40% – завоевав внимание и доверие аудитории, протолкнуть идею, нужную власти.

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Валиев настойчиво доказывал, что никакого отношения власть к этому не имеет, и смело осуждал неготовность Путина противостоять такому теракту и его растерянность и тому подобное.

О вещах, которые не совпадают. Сначала в телеграм-канале написали, что посол Беларуси заявил, что террористам не дали убежать через российско-белорусскую границу. Затем это все-таки подтвердилось. В то же время Путин говорит, что якобы украинские спецслужбы "готовили окно, что террористы пересекли границу". Не договорились о версиях?

Эта же точка ареста во втором сообщении была сдвинута километров на сто от начальной. Эту точку передвигали, чтобы усилить украинскую версию.

Кто очень напугал Путина

Некоторые российские так называемые политики заговорили о смертной казни. Якобы сейчас много спрашивают. То есть сейчас в России будет мобилизация и легализация казни?

Это уже не имеет никакого значения. Разве Навального казнили и это была не смертная казнь? Это уже юридическое оформление.

Что еще выдало с головой Москву – за несколько часов до теракта Дмитрий Песков проговорился, что это не так называемая "сво", а война. А если это война, они могут разные вещи делать. Например, формально объявить войну Украине, хотя это не имеет никакого практического значения, потому что что они делают 10 лет? То есть военное положение, мобилизация и главное оправдание этих жестоких бомбардировок украинской территории.

Кремль чрезвычайно напугала доктрина Эммануэля Макрона. Я уже говорил о Салливане, который приехал с двумя красными линиями, навязанными Украине. То есть он полностью противоречит доктрине Макрона.

Макрон правильно сказал, что мы должны нанести поражение России и мы никогда это не сделаем, если все время будем накладывать на себя ограничения. Никаких красных линий. Мы должны нанести поражение, и для этого используем все средства, в частности используем наших военнослужащих на территории Украины.

Он сделал очень важный политический и психологический ход. Очень важная фраза: наши военнослужащие уже участвуют в боевых действиях – и британские, и французские, потому что наши дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp обслуживаются французскими и британскими западными союзами. Это важный ход – пусть Путин думает и боится нас.

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Он подчеркнул очень важную вещь. Вот этот поворот Европы в целом и доктрина Макрона вызвана двумя вещами. Прежде всего бесхребетная политика американского руководства, которое все время накладывает на себя ограничения, а сейчас уже вообще не может обеспечить никакой военной помощи, и перспектива прихода к власти откровенного врага Украины – Дональда Трампа. Он не скрывает, что придя к власти, прекратит всю помощь Украине. Известно и его негативное отношение к НАТО.

Это заставило мобилизоваться Европу. Она оказалась теперь беззащитной без американского зонтика. И Макрон повторяет, что защиты США нет. Мы провели 70 лет разговоров о европейской армии и у нас нет никакой европейской армии. Единственная европейская армия сегодня – это Вооруженные Силы Украины, которые берут на себя нашу защиту от восточной орды, которая бросится на Запад, на Европу.

Все понимают, что Франция и Европа в целом не имеют сейчас пехотных дивизий, которые могут заменить украинцев на линии фронта. Но они имеют другую ценную вещь, они имеют замечательное оружие – это самолеты. Самолеты для того, чтобы победить Россию.

Победить Россию можно не используя ее слабости на Крымском полуострове. Даже не имея ни авиации, ни морского флота Украина уже выгнала российский военно-морской флот из Черного моря. Ежедневно наносит удары по Крыму.

Нужны самолеты, но не 20 – 30, а две сотни и дальнобойные ракеты, которые могут выбросить российскую группировку из Крыма. Это станет не только огромной военной, но и политической и психологической катастрофой для России.

Почему Макрон настаивает на присутствии западных военнослужащих? Мы видим, как долго затягивается вопрос с авиацией, в частности с F-16. Американцы уже не ставят препятствий для самой передачи, кроме тех ограничений о которых мог говорить Салливан. Но основная причина заключается в том, что нужны не 10 – 20 самолетов.

Надо отказаться от той догмы, что за рулем должны быть только украинские летчики. Можно подготовить несколько десятков украинских летчиков, а нужны две сотни самолетов. И нужны не отдельные самолеты, а отдельные авианосные соединения: французские, шведские, которые готовы выполнить эту миссию.

Поэтому Москва очень болезненно приняла эту новую инициативу Макрона. И как же Путин ответил? Первый стандартный ответ был на следующий день: "Мы можем ударить по французской территории, у нас есть замечательное ядерное оружие". Макрон этот блеф сбил просто одной короткой фразой: "Не забывайте, что у Франции также есть ядерное оружие".



Макрон напугал Путина своей доктриной / Getty Images

Я наблюдаю за российскими пропагандистскими Z-каналами и там сейчас идет дикий вой, якобы Франция фактически объявила им войну, почему же мы не наносим удары, если не ядерным оружием, то почему дальнобойным конвенционным оружием?

Если россияне нанесут (удары – 24 Канал) по Франции, Германии или любой другой стране, тогда автоматически заработает 5 статья. А если она заработает против России, то уже не 20 – 30 голландских самолетов, а все 6 тысяч, которые есть в распоряжении НАТО (будут привлечены – 24 Канал).

Какими могут быть следующие шаги Путина

Поэтому Путин оказался в очень тяжелом положении. Макрон своим заявлением, что он не имеет никаких границ, готов посылать свои войска, просто перевернул всю пропагандистскую доску. И у Путина осталось только две возможности. Он, как я был прав в своем предупреждении 8 числа, использует спящие ячейки исламского террора во Франции, которые контролируются российскими спецслужбами.

Вы обратили внимание, что последние два года, когда российские спецслужбы заняты в Украине, не было ни одного акта исламского террора. Раньше они с регулярностью в 2 – 3 месяца происходили. И каждый раз находился какой-то чеченский след – какой-то чеченец с российским паспортом. Эти теракты повторятся.

А насчет России, я думаю, вот этот теракт организован срочно как реакция на доктрину Макрона. Потому что у Путина осталось несколько месяцев. Воплощение в жизнь доктрины французского президента потребует несколько месяцев.

Их он (Путин – 24 Канал) хочет использовать в виде абсолютного террора в Москве и как бы возмездия за украинские атаки. Усилить беспощадные бомбардировки на Украину, пытаясь склонить украинское руководство и общество к какому-то компромиссу. Другого оружия у него не осталось.