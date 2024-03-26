Як ці події пов'язані та чому у Путіна лишилося кілька місяців у розмові з 24 Каналом розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Більше деталей – читайте далі у матеріалі.

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Як Кремль влаштовує теракти

Ще 8 березня ви писали, що з огляду на дружні панічні застереження західних дипломатів, серія Рязаней призначена на найближчі дні. Ще тоді ви були абсолютно близькі до того, що сталося 22 березня у Підмосков'ї.

Це тому, що я давно спостерігаю за цими мерзотниками, які захопили владу в моїй країні.

З чим порівнюється вчорашній теракт? Це Рязань, "Норд-Ост", Беслан. Усі ці три величезні мегатеракти були організованими провокаціями російської влади. У Рязані це було найяскравіше. Місцева поліція просто схопила за руку співробітників фсб, коли вони укладали вибухівку – гексоген у житловому будинку в Рязані.

Я чудово пам'ятаю, як міністр внутрішніх справ Владімір Рушайло тоді з гордістю повідомив про величезний успіх мвс, який нібито зупинив новий терористичний акт. Це вже була спроба підриву четвертого будинку. Наступного дня з'явився Нікалай Патрушев, який досі при владі в Росії, й оголосив, мовляв, це були вчення.

У "Норд-Ості" була дуже дивна історія. Один із чеченських терористів, які нібито всі були ліквідовані, опинився назовні й за кілька днів дав інтерв'ю, в якому прямо вказав, що був співробітником спецслужб. Воно було публіковане у "Новій газеті", але потім, звісно, за кілька днів цього терориста ліквідували.

Теракт "Норд-Ост" Трагедія сталася 23 – 26 жовтня 2002 року в Москві. Бойовики захопили зал театру "Дубровка", де відбувалася вистава, і взяли заручників серед глядачів та акторів.



Після спецоперації було звільнено заручників, але понад 130 людей загинули внаслідок застосування газу для обеззброєння терористів.

У Беслані ж відомо, що двоє основних ватажків захоплення школи – це були чеченські терористи, яких за два місяці до цього теракту звільнили з ув'язнення російські війська.

Я зрозумів цей почерк з першого повідомлення західних посольств. До речі, знову ж таки порівняння, яке спало на думку багатьом спостерігачам, – обізнаність американського посольства. Ви пам'ятаєте, тиждень до початку повномасштабної війни вони щодня давали точну інформацію про пересування російських військ, про підготовку до вторгнення. Тоді навіть виникло якесь напруження з українською владою щодо цього, але американці мали рацію.

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Звідки вони мають таку точну інформацію? Безумовно у них блискучі електронні засоби розвідки. Вони тоді слухали всі розмови у бункері та знали про плани російської влади. І тут – те саме. Вони слухали телефонні переговори не якихось таджицьких заробітчан, а найвищих керівників Росії.

США знали про план Росії під прапором ісламської організації. Їхнє завдання було попередити своїх громадян, що і зробили. Після цього попередження у Кремлі не відмовилися від своїх планів. Наступного дня вони розпочали підготовку – нібито захопили якихось ісламських терористів у Волгограді.

Щодо вчорашнього (22 березня – 24 Канал) теракту і сьогоднішнього захоплення виконавців в очі впадають жахливі невідповідності між масштабом теракту й виконавцями – таджицькими гастарбайтерами. Ви уявляєте, захопити величезну будівлю, підірвати її, убити щонайменше кілька сотень людей – це абсолютна невідповідність, це абсолютна маячня.



Теракт в "Крокусі" / росЗМІ

Про цілі візиту Саллівана в Київ

Думаю американці знали про всі ці плани, але вони не викриватимуть їх. Американці ведуть з нами досить нечесну гру. Наприклад, мене обурив до глибини душі візит Джейка Саллівана (радник президента США з нацбезпеки – 24 Канал) два дні тому до Києва. Але ця людина ніколи не була другом України, ми пам'ятаємо.

Для чого він приїхав? Якась пуста розмова, мовляв, поки ми (США – 24 Канал) не можемо забезпечити фінансування, але робимо все можливе, а ви тут тримаєтеся без грошей, ми вас підтримаємо. Він приїхав із двома цілями, він їх не приховував.

Перше – це заборонити українцям бити по нафтопереробних заводах у Росії. І друге – коли Україна отримає найближчим часом F-16 від європейських країн, американці як виробники теоретично мають право накладати обмеження на їх використання й він забороняє завдавати ударів по російській території.

Це в момент, коли Україна, що спливає кров'ю, бореться з ворогом, який має величезну перевагу в повітрі й знищує українські міста. А Салліван забороняє нам бити по цих літаках. Тому й тут те саме.

Як Путін використав ІДІЛ у своїх цілях

Дивіться, навіщо росіянам знадобилася ця "ісламська прокладка" у тракті? Основне завдання зрозуміле – зараз уся пропаганда працює, щоб звинуватити Україну і тим самим виправдати свою агресію. Але "ісламська прокладка" вже спрацювала. Усі провідні країни світу, тієї ж "Великої сімки", висловили співчуття Москві.

Владімір Путін мовчав майже 24 години, а потім у своєму мерзенному виступі повернувся до своєї старої ідеї про солідарність у боротьбі з ісламськими терористами. Чому зараз? Саме обговорювалося питання про оголошення Росії терористичною державою. Так воно уже зірване. Яка ж Росія терористична держава, якщо всі визнали Росію жертвою терористичної атаки?

Для цього й знадобилася "ісламська прокладка", знадобилися ці нещасні таджики-гастарбайтери, яких оголосили страшними ісламськими терористами.



Винуватці теракту в "Крокус Сіті Хол" під Москвою / росЗМІ

Чи був теракт у "Крокусі" помилкою Путіна

Аналітики розглядають різні сценарії теракту, зокрема й такий, що передбачає помилку Путіна, мовляв, не додивився, не зміг запобігти. На вашу думку, це спланована акція чи Путін проґавив теракт?

Ідея нібито Путін "проґавив" теракт зараз активно використовується так званими системними лібералами, що залишилися в Москві – системною опозицією. Вони бояться сказати правду про те, що це вже четвертий найбільший теракт, організований російською владою.

Наприклад, канал "Дождь" завжди витягує на екран так званого військового експерта Руслана Валієва, коли треба навіяти якусь антиукраїнську, вигідну Кремлю версію. Цей Валієв працює за геббельським принципом "60 на 40", де 60% – це справжня інформація, а 40% – завоювавши увагу й довіру аудиторії, проштовхнути ідею, потрібну владі.

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Валієв наполегливо доводив, що ніякого стосунку влада до цього не має, і сміливо засуджував неготовність Путіна протистояти такому теракту та його розгубленість тощо.

Щодо речей, які не збігаються. Спочатку у телеграм-каналі написали, що посол Білорусі заявив, що терористам не дали втекти через російсько-білоруський кордон. Потім це таки підтвердилося. Водночас Путін говорить, що нібито українські спецслужби "готували вікно, що терористи перетнули кордон". Не домовилися про версії?

Ця сама точка арешту у другому повідомленні була зсунута кілометрів на сто від початкової. Цю точку пересували, щоб посилити українську версію.

Хто страшенно налякав Путіна

Деякі російські так звані політики заговорили про смертну кару. Мовляв, зараз багато запитують. Тобто зараз в Росії буде мобілізація і легалізація страти?

Це вже не має жодного значення. Хіба Навального стратили й це була не смертна кара? Це вже юридичне оформлення.

Що ще видало з головою Москву – за декілька годин до теракту Дмітрій Пєсков проговорився, що це не так звана "сво", а війна. А якщо це війна, вони можуть різні речі робити. Наприклад, формально оголосити війну Україні, хоч це не має жодного практичного значення, бо що вони роблять 10 років? Тобто воєнний стан, мобілізація і головне виправдання цих жорстоких бомбардувань української території.

Кремль надзвичайно налякала доктрина Еммануеля Макрона. Я вже говорив про Саллівана, який приїхав із двома червоними лініями, нав'язаними Україні. Тобто він повністю суперечить доктрині Макрона.

Макрон правильно сказав, що ми повинні завдати поразки Росії й ми ніколи це не зробимо, якщо весь час накладатимемо на себе обмеження. Жодних червоних ліній. Ми маємо завдати поразки, і для цього використовуємо всі засоби, зокрема використовуємо наших військовослужбовців на території України.

Він зробив дуже важливий політичний та психологічний хід. Дуже важлива фраза: наші військовослужбовці вже беруть участь у бойових діях – і британські, і французькі, бо наші далекобійні ракети Storm Shadow і Scalp обслуговуються французькими та британськими західними союзами. Це важливий хід – нехай Путін думає та боїться нас.

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Він підкреслив дуже важливу річ. Ось цей поворот Європи загалом і доктрина Макрона спричинена двома речами. Насамперед безхребетна політика американського керівництва, яке весь час накладає на себе обмеження, а зараз уже взагалі не може забезпечити жодної військової допомоги, та перспектива приходу до влади відвертого ворога України – Дональда Трампа. Він не приховує, що прийшовши до влади, припинить всю допомогу Україні. Відоме і його негативне ставлення до НАТО.

Це змусило мобілізуватись Європу. Вона виявилася тепер беззахисною без американської парасольки. І Макрон повторює, що захисту США немає. Ми провели 70 років розмов про європейську армію й у нас немає жодної європейської армії. Єдина європейська армія сьогодні – це Збройні Сили України, які беруть на себе наш захист від східної орди, яка кинеться на Захід, на Європу.

Усі розуміють, що Франція та Європа загалом не мають зараз піхотних дивізій, які можуть замінити українців на лінії фронту. Але вони мають іншу цінну річ, вони мають чудову зброю – це літаки. Літаки для того, щоб перемогти Росію.

Перемогти Росію можна не використовуючи її слабкості на Кримському півострові. Навіть не маючи ні авіації, ні морського флоту Україна вже вигнала російський військово-морський флот із Чорного моря. Щодня завдає ударів по Криму.

Потрібні літаки, але не 20 – 30, а дві сотні та далекобійні ракети, які можуть викинути російське угруповання з Криму. Це стане не лише величезною військовою, а й політичною та психологічною катастрофою для Росії.

Чому Макрон наполягає на присутності західних військовослужбовців? Ми бачимо, як довго затягується питання з авіацією, зокрема з F-16. Американці вже не ставлять перешкод для самої передачі, крім тих обмежень про які міг говорити Салліван. Але основна причина полягає в тому, що потрібні не 10 – 20 літаків.

Треба відмовитися від тієї догми, що за кермом мають бути лише українські льотчики. Можна підготувати кілька десятків українських льотчиків, а потрібні дві сотні літаків. І потрібні не окремі літаки, а окремі авіаносні сполучення: французькі, шведські, які готові виконати цю місію.

Тому Москва дуже болісно прийняла цю нову ініціативу Макрона. І як же Путін відповів? Перша стандартна відповідь була наступного дня: "Ми можемо вдарити по французькій території, у нас є чудова ядерна зброя". Макрон цей блеф збив просто однією короткою фразою: "Не забувайте, що у Франції також є ядерна зброя".



Макрон налякав Путіна своєю доктриною / Getty Images

Я спостерігаю за російськими пропагандистськими Z-каналами й там зараз йде дике виття, мовляв, Франція фактично оголосила їм війну, чому ж ми не завдаємо ударів, якщо не ядерною зброєю, то чому далекобійною конвенційною зброєю?

Якщо росіяни завдадуть (ударів – 24 Канал) по Франції, Німеччині чи будь-якій іншій країні, тоді автоматично запрацює 5 стаття. А якщо вона запрацює проти Росії, то вже не 20 – 30 голландських літаків, а всі 6 тисяч, які є в розпорядженні НАТО (будуть залучені – 24 Канал).

Якими можуть бути наступні кроки Путіна

Тож Путін опинився у дуже тяжкому становищі. Макрон своєю заявою, що він не має жодних кордонів, готовий посилати свої війська, просто перевернув всю пропагандистську дошку. І у Путіна залишилося лише дві можливості. Він, як я мав рацію у своєму попередженні 8 числа, використовує сплячі осередки ісламського терору у Франції, які контролюються російськими спецслужбами.

Ви звернули увагу, що останні два роки, коли російські спецслужби зайняті в Україні, не було жодного акту ісламського терору. Раніше вони з регулярністю у 2 – 3 місяці відбувалися. І щоразу знаходився якийсь чеченський слід – якийсь чеченець із російським паспортом. Ці теракти повторяться.

А щодо Росії, я думаю, ось цей теракт організований терміново як реакція на доктрину Макрона. Тому що у Путіна залишилося кілька місяців. Втілення в життя доктрини французького президента вимагатиме кілька місяців.

Їх він (Путін – 24 Канал) хоче використати у вигляді абсолютного терору в Москві і як би відплати за українські атаки. Посилити нещадні бомбардування на Україну, намагаючись схилити українське керівництво та суспільство до якогось компромісу. Іншої зброї у нього не залишилося.