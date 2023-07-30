Это были черти, – экс-пленный Еленовки рассказал, как к ним относились после взрыва

Год назад россияне совершили теракт в Волновахской исправительной колонии в поселке Еленевка. После взрыва в бараке в промзоне колонии более 50 военнопленных погибли, десятки оказались в больницах. После лечения их пострадавших возвращали обратно в Еленовку.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал боец полка "Азов" Кирилл Масалитин с позывным "Масло", который во время теракта в Еленовке был в бараке, где, собственно, и раздался взрыв. В результате он получил обломочные ранения живота.

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Как относились к раненым после теракта

Раненых в среднем и тяжелом состоянии после теракта отправляли в больницы на оккупированных территориях. Масло рассказал, что негативного отношения от медиков как такового не было, только были злобные взгляды со стороны охраны, которую приставили к раненым.

После лечения пострадавших вернули обратно в Еленовку. За это время в колонии сменилось руководство – предыдущего начальника после теракта снизили до заместителя, а заместителя сделали начальником колонии. По словам "Масла", к вернувшимся из больниц особого отношения не было – ко всем пленным относились вроде как не к людям.

К вернувшимся после ранений какого-то особого отношения не было. Но изменение, которое на тот момент было, это были черти. И потому там просто отношение ко всем было, как не к людям,

– говорит "Масло".

Относительно того, не осталось ли у бойца страха после возвращения в колонию Еленовки, что россияне могут устроить новый теракт, Кирилл заметил, что определенный страх был, но он не думал, что они снова пойдут на это.