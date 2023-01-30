Президент подчеркнул, что Украина не позволит миру забыть об этом преступлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что все виновные в трагедии в Еленовке обязательно будут наказаны.

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Зло и подлость всегда проигрывают

Глава государства подчеркнул, что мы помним каждого погибшего воина и сейчас боремся для того, чтобы каждый, кто виноват в их смерти, был наказан. И так обязательно будет.

Владимир Зеленский в очередной раз выразил уверенность в том, что Россия непременно проиграет, после чего военных преступников ждет трибунал, на котором они будут отвечать за совершенное. в частности, за теракт в Оленовке.

Коварное массовое убийство в Оленовке будет одним из обвинений на международном трибунале против российского агрессора. Россия проигрывает эту войну. Зло и подлость всегда проигрывают. Должны вернуть всех украинцев домой из российской неволи. Работаем ради этого,

– подчеркнул Зеленский.

Теракт в Оленовке: главное

29 июля 2022 года на территории исправительной колонии №120 в Еленовке прогремел мощный взрыв. Погибли пленные украинцы, находившиеся в изоляторе. Россияне сразу же начали заявлять о якобы украинском обстреле, хотя странно, что "работники" колонии не пострадали. Эксперты убеждены, что россияне могли устроить теракт с помощью термобарического оружия.

Еще в октябре представитель офиса генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик замечал, что миссия ООН по выяснению фактов не приедет в изолятор в Оленовке, ведь нет необходимых гарантий безопасности. Очевидно, что их отказывалась предоставлять российская сторона.

12 января после сложных переговоров и при посредничестве Международного Комитета Красного Креста по Еленовке. удалось вернуть тела 54 погибших защитников. Сейчас идет ДНК-экспертиза для идентификации всех погибших.