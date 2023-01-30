Президент підкреслив, що Україна не дозволить світові забути про цей злочин. Володимир Зеленський наголосив, що усі винні в трагедії в Оленівці неодмінно будуть покарані.

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Зло та підлість завжди програють

Глава держави наголосив, що ми пам'ятаємо кожного загиблого воїна і зараз боремося для того, аби кожен, хто винен у їхній смерті, був покараний. І так неодмінно буде.

Володимир Зеленський вкотре висловив впевненість у тому, що Росія неодмінно програє, після чого на військових злочинців чекає трибунал, на якому вони відповідатимуть за скоєне. зокрема за теракт в Оленівці.

Підступне масове вбивство в Оленівці буде одним зі звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора. Росія програє цю війну. Зло та підлість завжди програють. Маємо повернути всіх українців додому з російської неволі. Працюємо заради цього,

– наголосив Зеленський.

Теракт в Оленівці: головне

29 липня 2022 року на території виправної колонії №120 в Оленівці прогримів потужний вибух. Загинули полонені українці, які перебували в ізоляторі. Росіяни одразу ж почали заявляти про нібито український обстріл, хоча дивним є те, що "працівники" колонії не постраждали. Експерти переконані, що росіяни могли влаштувати теракт за допомогою термобаричної зброї.

Ще у жовтні речник офісу генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік зауважував, що місія ООН зі з'ясування фактів не приїде до ізолятора в Оленівці, адже не має необхідних гарантій безпеки. Очевидно, що їх відмовлялась надавати російська сторона.

12 січня після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста з Оленівки вдалося повернути тіла 54 загиблих захисників. Зараз триває ДНК-експертиза для ідентифікації усіх загиблих.