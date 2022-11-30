Взрыв в посольстве Украины в Испании расследуют как теракт, – СМИ

Взрыв, произошедший 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде, квалифицируется как террористическое преступление. По имеющимся данным, в посылке для главы посольства были пиротехнические элементы.

Об этом говорят источники испанского агентства Europa Press.

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Обстоятельства взрыва в украинском посольстве: это был теракт

Национальная судебная коллегия Испании приняла решение расследовать происшествие в украинском посольстве как теракт. Судья Хосе Луис Калама принял решение после того, как получил отчет полиции об обстоятельствах взрыва.

Правоохранители Мадрида установили, что в пакете, посланном начальнику посольства Украины в Испании Сергею Погорельцеву, была взрывчатка.

Расследование продолжается. Детальнее о случившемся можно будет узнать впоследствии.

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Что известно о теракте в украинском посольстве

Днем 30 ноября в посольстве Украины в Испании раздался взрыв . По предварительным данным, в пакете, назначенном главе дипучреждения, были пиротехнические элементы.

Однако глава посольства не успел получить опасную посылку, поскольку вызвал подозрения у секретарши посла. Она передала посылку работнику, ответственному за охрану объекта.

Муж вышел с этой "почтой" во двор перед тем, как ее открыть. Как только он это сделал, услышал щелкающий звук, и моментально отбросил посылку.

К счастью, мужчина выжил, однако взрывчатка повредила ему руки, кроме того, он получил контузию. Полиция Мадрида открыла уголовное производство и расследует теракт.

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