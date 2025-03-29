В норвежском Тронхейме произошло нападение с ножом: есть раненые

В норвежском городе Тронхейм в субботу произошло нападение с применением ножа. В результате этого пострадали по меньшей мере четыре человека.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Elnacional.

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Что известно о нападении в Норвегии

В Тронхейме, Норвегия, произошло нападение с ножом. Пострадали по меньшей мере 4 человека. Среди пострадавших две женщины и трое мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Одному человеку понадобилась сердечно-легочная реанимация на месте перед тем, как его перевезли в больницу.

Полиция классифицировала инцидент как "серьезный акт насилия". Представительница полиции Ингер-Йоханна Гровассбакк сообщила о задержании 40-летнего мужчины, которого подозревают в причинении тяжких телесных повреждений.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента, чтобы установить его причины и возможные мотивы. Изображение задержанного, которого перехватили агенты, быстро распространяется соцсетями, хотя пока не установлено, ли это теракт.

Полиции объяснили, что пятеро фигурантов живут в одном здании, поэтому они считают, что это не случайное нападение. Территория оцеплена, следственные действия продолжаются.

Нападение в Тронхейме произошло через два дня после похожего инцидента в Амстердаме, где ранения получили пять человек, четверо из которых – в тяжелом состоянии.