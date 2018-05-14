Теракт семьи с пятью детьми в Индонезии: число погибших возросло

Число жертв терактов, которые прогремели 13 мая в трех католических церквях большого индонезийского города Сурабая на острове Ява, возросло до 17 человек.

Атаки устроила семья с пятью детьми. Мать вместе со своими дочерьми 9-ти и 12-ти лет напала на протестантскую церковь, а отец с тремя сыновьями устроили взрывы в римско-католической и церкви пятидесятников, пишет Reuters.

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Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

Еще один взрыв прогремел в жилом доме. Там рвануло самодельное устройство. Погибли три человека.

Всего в терактах пострадали 45 человек, сообщает Detik News.

По данным Reuters, 14 мая утром произошел новый теракт вблизи полицейского участка. В городе Сурабая неизвестные взорвали мотоцикл возле полицейского участка. Известно о семи погибших.

Теракт возле отделения полиции в Индонезии