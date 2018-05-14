Теракт родини з п'ятьма дітьми в Індонезії: кількість загиблих зросла

Кількість жертв теракту, які прогриміли 13 травня у трьох католицьких церквах великого індонезійського міста Сурабая на острові Ява, зросла до 17 людей.

Атаки влаштувала родина з п'ятьма дітьми. Мати разом зі своїми доньками 9-ти та 12-ти років напала на протестантську церкву, а батько із трьома синами влаштували вибухи у римо-католицькій та церкві п'ятдесятників, пише Reuters.

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Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".

Ще один вибух прогримів у житловому будинку. Там рвонув саморобний пристрій. Загинули троє людей.

Загалом у терактах потсраждало 45 людей, повідомляє Detik News.

За даними Reuters, 14 травня зранку стався новий теракт поблизу поліцейської дільниці. У місті Сурабая невідомі підірвали мотоцикл біля поліцейської дільниці. Наразі відомо про сімох загиблих.



Теракт біля відділку поліції в Індонезії