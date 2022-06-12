Теракты продолжаются: в Афганистане взорвался микроавтобус, есть жертвы

В Кабуле взорвался микроавтобус, перевозивший пассажиров. Четверо человек погибли и еще несколько получили ранения.

Трагедия произошла 11 июня. Представитель полиции Халид Задран рассказал, что на месте работает группа Службы безопасности талибов.

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Детали инцидента

Известно, что автобус загорелся и взорвался. В восточном районе города, где это произошло, живут преимущественно представителями суннитской пуштунской общины. В полиции заявили, что ни одно упование не взяло на себя ответственность за взрыв.

Серия терактов

Al Jazeera сообщила, что талибы празднуют год с начала захвата страны и в последние месяцы Афганистан страдает от подобных взрывов. Ранее в терактах признавался ИГИЛ.

Радикальное исламистское движение "Талибан" начало захватывать афганские города в мае 2021 года. Уже 15 августа боевики заняли Кабул. Террористы запретили телевидение, алкоголь, музыку, компьютеры и даже шахматы. Они часто прибегают к публичным казням и особенно жестоки к женщинам.

В частности, больше всего нападений было на шиитские хазарейские и суфийские общины. Речь идет и о взрывах микроавтобусов, перевозивших пассажиров из офисов или рынков в их дома.

Самое кровавое нападение было во время Рамадана произошло в северном городе Кундуз 22 апреля. Целью террористов стали суфийские верующие. Они во время атаки находились в мечети. Тогда погибли, по меньшей мере, 33 человека. Десятки получили ранения.

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Россия и "Талибан"

Талибы заявили, что планируют покупать нефть и газ у России. Для этого даже планируется подписать конкретное соглашение о поставках энергоресурсов. Террористы отметили, что у них есть свои требования.

Так называемый представитель квазиструктуры Афганистана, которую они называют "правительством", Джамал Насир Гарвал сказал, что не намерен просить кредитов у Кремля. В свою очередь, хочет прямых инвестиций из России.

По словам Гарвала, переговоры уже продолжаются. Талибы хотят развивать экономическое сотрудничество с Россией и создавать прогресс в отношениях с ней.