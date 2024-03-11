Однако впоследствии теракты могут сработать против российской власти. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

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Повод разгонять россиян

Аббас Галлямов отметил, что российская оппозиция запланировала акцию "Полдень против Путина". Суть акции заключается в том, чтобы прийти 17 марта под избирательные участки в полдень и показать, что результаты "выборов" президента России сфальсифицированы. Владимир Путин боится этой акции и не знает, что делать.

Если в стране введена антитеррористическая угроза, запрещены массовые скопления граждан под предлогом "заботы об их безопасности", у полиции появляется возможность разгонять толпу. Поэтому это может быть выгодно путинскому режиму.

Будет формальный повод разгонять людей. Если власть реализует этот сценарий, оппозиции, возможно, не удастся создать ту картинку, которую она планировала. Картинку антивоенных и антипутинских настроений. Поэтому с этой стороны это может быть выгодно Кремлю,

– считает он.

Сначала в России будет волна гнева на того, на кого укажет российская власть. Однако впоследствии в стране-агрессоре могут усилиться антипутинские настроения. Если раньше россиянам относительно войны против Украины не нравилась только мобилизация, то теракты также вызовут недовольство.

"Теракт, который якобы "проведен украинцами" в тылу российской власти, и неспособность российских спецслужб предотвратить этот теракт, будет работать на ослабление военных настроений и укрепление антивоенных", – убежден оппозиционер.

Если теракт даст надежду Кремлю справиться с акцией "Полдень против Путина", российские власти могут пойти на это и отбросить мысли о долгосрочных последствиях.

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