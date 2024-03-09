Соответствующие предупреждения сделали посольства США, Нидерландов, Великобритании, Германии и других стран. Как сообщают в дипведомствах, высокая угроза терактов будет сохраняться следующие 48 часов, передает 24 Канал.

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Нидерланды тоже предупредили о высокой угрозе терактов

Посольство Нидерландов в Москве также предупредило о высокой угрозе терактов в Москве и других крупных городах России. Голландцев призывают быть очень бдительными и избегать больших скоплений людей. Как передает NOS, возможные нападения могут произойти в эти выходные в местах большого скопления людей, таких как торговые центры и концерты.

Будьте бдительны и выполняйте указания местных властей,

– предупредили в посольстве.

Силовиков в Москве уже перевели на усиленный режим

Как пишут российские телеграм-каналы, силовиков в Москве перевели на усиленный режим работы. Такое решение приняли после того, как несколько посольств опубликовали заявления о возможных терактах.

В частности, в Москве увеличили количество патрульных групп, а на некоторых видах транспорта вышло в 2 – 2,5 раза больше силовиков, чем обычно. Известно, что на дежурство отправили и силовиков в гражданской одежде. Причем в составе патруля обязательно должна быть и женщина.

Какие страны уже предупредили об угрозе терактов в Москве

По состоянию на сейчас об угрозе терактов в Москве предупредили посольства следующих стран:

США,

Великобритания,

Германия,

Нидерланды,

Канада,

Южная Корея,

Латвия.

В дипведомствах призвали граждан своей страны, по возможности, выехать из России или же избегать больших скоплений людей. Такие предупреждения появились после того, как российская ФСБ заявила, что сорвала нападение на синагогу в Москве со стороны ячейки боевиков террористической мусульманской группировки "Исламское государство".