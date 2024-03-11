Однак згодом теракти можуть спрацювати проти російської влади. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.

Читайте також Нібито готували теракт у Москві: Казахстан розслідує вбивство своїх громадян силовиками Росії

Привід розганяти росіян

Аббас Галлямов зазначив, що російська опозиція запланувала акцію "Полудень проти Путіна". Суть акції полягає у тому, щоб прийти 17 березня під виборчі дільниці у полудень та показати, що результати "виборів" президента Росії сфальсифіковані. Владімір Путін боїться цієї акції та не знає, що робити.

Якщо у країні введена антитерористична загроза, заборонені масові скупчення громадян під приводом "турботи про їхню безпеку", у поліції з'являється можливість розганяти натовп. Тому це може бути вигідно путінському режиму.

Буде формальний привід розганяти людей. Якщо влада реалізує цей сценарій, опозиції, можливо, не вдасться створити ту картинку, яку вона планувала. Картинку антивоєнних та антипутінських настроїв. Тому з цього боку це може бути вигідно Кремлю,

– вважає він.

Спочатку у Росії буде хвиля гніву на того, на кого вкаже російська влада. Однак згодом у країні-агресорці можуть посилитись антипутінські настрої. Якщо раніше росіянам щодо війни проти України не подобалась лише мобілізація, то теракти також викличуть незадоволення.

"Теракт, який нібито "проведений українцями" у тилу російської влади, і нездатність російських спецслужб запобігти цьому теракту, буде працювати на послаблення воєнних настроїв та укріплення антивоєнних", – переконаний опозиціонер.

Якщо теракт дасть надію Кремлю впоратись з акцією "Полудень проти Путіна", російська влада може піти на це та відкинути думки про довгострокові наслідки.

Загроза терактів в Москві: що відомо