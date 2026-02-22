Есть данные разведки, что россияне планируют новые теракты в глубоком тылу, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся к диверсиям в украинском тылу. По его словам, соответствующие данные имеет разведка.
Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.
Смотрите также Теракт во Львове: задержанной сообщили о подозрении
Что известно о планах россиян?
Владимир Зеленский подчеркнул, что после теракта во Львове проводится подробный анализ всех обстоятельств. По его поручению проводятся все необходимые меры для предотвращения таких трагических событий в будущем.
Президент также сообщил, что у украинских правоохранителей есть опыт противодействия вербовке российскими спецслужбами в социальных сетях. Как добавил Зеленский, именно таким образом была завербована исполнительница теракта во Львове.
Уже есть опыт противодействия у наших правоохранителей. Десятки аналогичных ситуаций не допущены,
– отметил он.