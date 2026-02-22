Есть данные разведки, что россияне планируют новые теракты в глубоком тылу, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся к диверсиям в украинском тылу. По его словам, соответствующие данные имеет разведка.

Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

Что известно о планах россиян?

Владимир Зеленский подчеркнул, что после теракта во Львове проводится подробный анализ всех обстоятельств. По его поручению проводятся все необходимые меры для предотвращения таких трагических событий в будущем.

Президент также сообщил, что у украинских правоохранителей есть опыт противодействия вербовке российскими спецслужбами в социальных сетях. Как добавил Зеленский, именно таким образом была завербована исполнительница теракта во Львове.

Уже есть опыт противодействия у наших правоохранителей. Десятки аналогичных ситуаций не допущены,

– отметил он.