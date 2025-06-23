В Харькове задержали российских агентов, которые пытались взорвать военного за 2000 долларов

СБУ и Нацполиция задержали исполнителей теракта против воина ВСУ в Харькове. Их завербовали российские спецслужбы, пообещав заплатить 2000 долларов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно о попытке убийства военного в Харькове

Так, 14 июня 2025 года российские спецслужбы планировали взорвать украинского военного с помощью самодельного взрывного устройства.

Взрыв произошел у подъезда 5-этажного дома, куда враг заманил мужчину под видом встречи с якобы знакомой девушкой. В результате срабатывания СВП пострадавший получил множественные осколочные ранения, но пока его состояние стабилизировано,

– указывают в СБУ.

Оказалось, что для подготовки теракта враг завербовал двух местных безработных 33 и 35 лет. Один из них – рецидивист, который уже имеет судимость за кражу.

Россияне нашли 35-летнего харьковчанина, когда тот искал "легких" денег через телеграмм-каналы. От куратора фигурант получил задание – взорвать военного ВСУ. За это ему пообещали 2000 долларов. Деньги он так и не получил.

Харьковчанин добровольно согласился. Он приобрел необходимые элементы: порошковый огнетушитель, провода, электронные компоненты, модуль с SIM-картой, аккумулятор и тому подобное. По месту своего проживания мужчина также имел охотничий порох, металлические гвозди, саморезы, гайки,

– указывают в прокуратуре.

Харьковчанин по инструкции россиян изготовили взрывчатку, которую "усилил" гайками. Также ее снарядили телефоном для дистанционного подрыва. Для реализации преступления мужчина привлек своего соседа.

Один из фигурантов спрятал взрывчатку на месте теракта, а другой установил напротив телефонную камеру с удаленным доступом для оккупантов, замаскировав это мусорным баком. Именно с помощью этого гаджета враг отследил прибытие военного – после чего взорвал взрывчатку.

Мужчин, которые хотели взорвать военного / фото СБУ и прокуратуры

Правоохранители установили личности исполнителей и задержали их по месту жительства, когда они пытались уничтожить все доказательства преступления. Им сообщено подозрение по трем статьям:

террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц);

незаконное изготовление взрывного устройства);

незаконное хранение и ношение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Заметим, на днях СБУ задержала агента ФСБ, который готовил заказное убийство в Киеве и сжег авто Героя Украины в его день рождения. Оказалось, что это был 33-летний мобилизованный, который ранее самовольно покинул воинскую часть.