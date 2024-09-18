Аноним угрожал терактами во Львове: Садовой рассказал о мерах безопасности в школах

Сеть всколыхнула новость о том, что в школах Львова 19 сентября должен состояться ряд терактов. Впрочем, пока точно неизвестно – это ИПСО или реальные угрозы.

Уже сегодня, 18 сентября, на территории всех школ Львова правоохранители осуществят ряд мер безопасности. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

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Какими будут меры безопасности в школах Львова

Мэр Львова отметил, что уже есть договоренность с правоохранительными органами относительно того, какими будут меры безопасности в школах.

Еще сегодня они (полицейские – 24 Канал) осуществят ряд мер безопасности на территории всех школ города. Детали не разглашаем. Завтра утром у входа в каждую школу полицейский и представитель школы будут проверять всех, кто заходит. В учебное заведение могут войти только полиция, работники школы и ученики. Как только появится больше информации, она будет опубликована на официальных страницах, а не в анонимных каналах,

– подчеркнул Садовой.

Он также добавил, что нужно "начать серьезный разговор" относительно блокировки Телеграма. Он отметил, что Фейсбук и Инстаграм заблокировали бы такие опасные сообщения в кратчайшие сроки.

"Прошу присоединиться к этому обсуждению всех лидеров общественного мнения. Осознаю, что пишу это в телеграмм-канале, который, очевидно, также придется удалить, когда мы вместе к этому придем", – отметил городской голова.

Заметим, что телеграмм-канал где распространялись угрозы, уже заблокирован. В МВД рассказали, что он администрировался с территории России.