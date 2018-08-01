Теракты в Афганистане: 26 человек погибло

Два теракта произошли в Афганистане 31 июля. Сообщается, что жертвами терактов стали по меньшей мере 26 человек и еще 50 получили ранения.

Об этом сообщает АР.

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Ранее сообщалось, что в городе Джалалабад боевики атаковали правительственное здание, взяв десятки людей в заложники.

Отмечается, что во время вооруженной атаки погибло 15 человек и еще столько же получили ранения.

В этот же день в провинции Фарах, на западе страны взорвался пассажирский автобус, следовавший из Херат в Кабул. 11 человек погибли в ходе инцидента, еще 31 человек получил ранения.

Отмечается, что автобус наехал на мину. Среди пострадавших было много женщин и детей.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракты.