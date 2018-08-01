Теракти в Афганістані: 26 людей загинуло

Два теракти сталися в Афганістані 31 липня. Повідомляється, що жертвами терактів стало щонайменше 26 людей та ще 50 отримали поранення.

Про це повідомляє АР.

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Раніше повідомлялося, що у місті Джалалабад бойовики атакували урядову будівлю, взявши десятки людей у заручники.

Зазначається, що під час збройної атаки загинуло 15 людей та ще стільки ж отримали поранення.

Цього ж дня у провінції Фарах, що на заході країни вибухнув пасажирський автобус, що прямував з Херата до Кабула. 11 людей загинули в ході інциденту, ще 31 людина отримала поранення.

Зазначається, що автобус наїхав на міну. Серед постраждалих було багато жінок та дітей.

Наразі жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальності за теракти.