"Помощь людям – прежде всего": Терехов назвал три приоритета бюджета

Ассоциация прифронтовых городов и общин начала подготовку пакета законодательных и бюджетных инициатив. В скором времени их планируют представить новому составу правительства и парламента.

Об этом во время заседания правления АПМГ заявил глава Ассоциации Игорь Терехов.

Какие направления должны стать основой государственного бюджета?

Он отметил, что после обновления правительства Ассоциация должна активизировать работу над консолидированными предложениями от общин, ведь сегодня АПМГ объединяет более 300 общин.

Терехов представил три ключевых направления работы: комплексная поддержка прифронтовых общин, новая государственная политика в отношении внутренне перемещенных лиц и формирование общей позиции в бюджетном процессе на 2027-2029 годы.

Относительно поддержки прифронтового бизнеса он отметил необходимость экономических стимулов.

Бизнес оставляет прифронтовые территории не из-за отсутствия патриотизма. Он едет тогда, когда государство покидает его наедине с войной,

– отметил глава АМПГ.

Также он предложил снизить ставку налога на прибыль для предприятий, работающих на территориях боевых действий, если те платят не менее 90% местных налогов в бюджет общества. Кроме того, он предлагает расширить доступ к государственным кредитным гарантиям, повысив предельный годовой доход предприятий с 50 до 100 миллионов гривен.

Что касается политики в отношении внутренне перемещенных лиц, Терехов заявил о необходимости изменения вектора от администрирования статуса до интеграции людей в новые общины.

Люди не должны годами жить между "уже вне дома" и "еще вне дома". Государственная политика в отношении внутренне перемещенных лиц должна быть направлена не на администрирование статуса переселенца, а на скорейшее возвращение человека к полноценной жизни,

– подчеркнул руководитель АПМГ.

Среди инициатив – единая система сопровождения ВПЛ с логистическими центрами, повышение помощи переселенцам до 4,5 тысяч гривен в течение первых шести месяцев независимо от дохода семьи и дополнительный механизм поступления в вузы в прифронтовых городах для молодежи, которая не составила НМТ.

Говоря о бюджетном процессе, Терехов заявил, что борьба с бедностью должна стать одним из приоритетов наряду с финансированием сил обороны. Он предложил снизить НДС до 5% на продукты питания, лекарства и детские товары, а также повысить минимальную зарплату до 10 тысяч гривен и минимальную пенсию до 6 тысяч гривен с 1 января 2027 года.

Отдельное внимание Игорь Терехов уделил финансированию общин безопасности, предложив отменить требование софинансирования проектов для территорий активных боевых действий и уменьшить ее до 5% для территорий возможных боевых действий.

Сила нашей Ассоциации в том, что мы представляем весь украинский прифронт. Поэтому наш голос должен звучать как единая консолидированная позиция сотен общин. От этого зависит, сохраним ли мы людей, которые продолжают жить и работать у фронта,

– подытожил глава Ассоциации.