Вячеслав Гладков предложил оккупировать всю Харьковскую область. Это заявление городской голова Харькова Игорь Терехов прокомментировал изданию "Настоящее Время", назвав его чепухой, пишет 24 канал.

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Что сказал мэр Харькова на заявления Гладкова

Смешно это слушать. Белгородская область воспринимается в Харькове исключительно как БНР (Белгородская Народная Республика – 24 Канал). Поэтому пусть тот бред, который он произнес, будет утешительным для него,

– объяснил Терехов.

Мэр отметил, что российские захватчики пытались захватить Харьков с 24 февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабной войны России против Украины. Однако уже в сентябре 2022 года оккупанты почти полностью покинули регион.

Терехов вспомнил россиянам историю

Игорь Терехов заметил, что все население Белгорода – это всего один район Харькова.

Тоже для истории: когда-то очень давно была Харьковская область, в состав которой входил город Белгород. До этого мы не будем идти. Но то, что сегодня касается суверенитета и территориальной целостности, Украина – суверенное государство, Харьков – украинский город, было, есть и будет им,

– заявил мэр.

Как мэр Харькова ответил на слова губернатора Белгородщины: смотрите видео

Стоит отметить, что в июне 1919 года город Белгород и вся территория тогдашнего Белгородского уезда были заняты войсками вооруженных сил юга России. Последние называли добровольческой армией Владимира Май-Маевского. Следует отметить, что Белгородщина входила в состав Харьковской области юга России до конца 1919 года.

Что этому предшествовало

На фоне обстрелов Белгородской области губернатор Гладков предложил оккупировать всю Харьковскую область, включая Харьков. Он заявил, что будет говориться якобы о "присоединении". По мнению Гладкова, это должно спасти их от обстрелов.

Далее он сетовал, что якобы в Белгородскую область с момента начала полномасштабной российско-украинский войны зашли минимум 5 "диверсионных групп". Однако ему следует напомнить, что заявления о входе в Белгородскую область делали только Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России", состоящие исключительно из россиян.