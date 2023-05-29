Вячеслав Гладков прокомментировал текущую ситуацию в Белгородской области России. Своими мыслями он поделился с пропагандистскими СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.
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Почему российский губернатор мечтает о Харькове
Гладков предложил оккупировать всю Харьковскую область вместе с Харьковом. Он назвал это "присоединением". Захватчик хочет, чтобы Харьковщина стала частью Белгородщины. По его мнению, это спасет российский регион от обстрелов.
Вячеслав Гладков сказал об этом в прямом эфире вражеских СМИ. При этом он заметно нервничал. Госчиновник странно отреагировал на вопрос, верит ли он в возможность оккупации всей Харьковщины. Российский губернатор сначала отвернулся, а затем уклонился от прямого ответа.
Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области,
– сказал оккупант.
Вероятно, он понял, что никто ему не позволит захватить Харьковщину. Также Гладков заявил, что на Белгородщину зашли минимум пять диверсионных групп с момента начала полномасштабной российско-украинской войны.
Абсурдное заявление оккупанта Гладкова: видео
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