В'ячеслав Гладков прокоментував поточну ситуацію у Бєлгородській області Росії. Своїми думками він поділився з пропагандистськими ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.
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Чому російський губернатор мріє про Харків
Гладков запропонував окупувати усю Харківську область разом з Харковом. Він назвав це "приєднанням". Загарбник хоче, щоб Харківщина стала частиною Бєлгородщини. На його думку, це нібито врятує російський регіон від обстрілів.
В'ячеслав Гладков сказав про це у прямому етері ворожих медіа. При цьому він помітно нервував. Держслужбовець дивно відреагував на питання, чи вірить він у можливість окупації всієї Харківщини. Російський губернатор спочатку відвернувся, а потім ухилився від прямої відповіді.
Це найкращий спосіб вирішення проблеми обстрілів Бєлгородської області,
– сказав окупант.
Ймовірно він зрозумів, що ніхто йому не дозволить захопити Харківщину. Також Гладков заявив, що на Бєлгородщину зайшли мінімум 5 диверсійних груп з моменту початку повномасштабної російсько-української війни.
Абсурдна заява окупанта Гладкова: відео
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