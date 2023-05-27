Російський кордон з Україною у понад 1000 кілометрів найближчим часом має палати. Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат України Олег Дунда.

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Російський кордон має палати

Безумовно, війна під Бахмутом та Авдіївкою відбувається і має великий сенс. Але не менш важливо те, щоб у кожному регіоні, що розташований на кордоні з нашою державою – від Курської до Ростовської області – має збільшуватися кількість подібних рейдів.

Щоб показати, що Російська імперія не має відповідних сил та засобів утримувати усі ці великі кордони, утримувати усі свої регіони під контролем, примушувати ці регіони до покори Москві. І показати, що Росія – це вже failed state (держава, що провалилася – 24 Канал),

– акцентував нардеп.

Так, значно більший вплив на ці регіони мають такі угрупування, як РДК та "Свобода Росії", а також Київ. Вони можуть створити в цих регіонах будь-яку небезпеку, впливати на суспільство і таке інше.

Лідерство буде за Києвом

Та умовна угода в Росії, що Москва дає регіонам відчуття ваги, шовіністичної зверхності до інших націй, так званої стабільності, а за це вони повинні їй підкорятися – вже не діє.

Безпеки вже немає. Війна вже не на екранах телевізорів, а безпосередньо на їхніх вулицях. Відповідно потрібно домовлятися з Україною. Врешті-решт, саме Київ буде регіональним лідером, а не Москва. Москва вже приречена на занепад,

– наголосив Дунда.

Росіяни вже це усвідомлюють. Збільшення цих рейдів та палання кордонів по всій території Росії – питання часу.

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