Российская граница с Украиной в более 1 000 километров в ближайшее время должна пылать. Такое мнение 24 Каналу выразил народный депутат Украины Олег Дунда.
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Российская граница должна пылать
Безусловно, война под Бахмутом и Авдеевкой происходит и имеет большой смысл. Но не менее важно то, чтобы в каждом регионе, расположенном на границе с нашим государством – от Курской до Ростовской области – должно увеличиваться количество подобных рейдов.
Чтобы показать, что у Российской империи нет соответствующих сил и средств удерживать все эти большие границы, удерживать все свои регионы под контролем, принуждать эти регионы к повиновению Москве. И показать, что Россия – это уже failed state (провалившееся государство – 24 Канал),
– акцентировал нардеп.
Так, значительно большее влияние на эти регионы оказывают такие группировки, как РДК и "Свобода России", а также Киев. Они могут создать в этих регионах любую опасность, влиять на общество и тому подобное.
Лидерство будет за Киевом
То условное соглашение в России, что Москва дает регионам чувство значимости, шовинистического превосходства над другими нациями, так называемой стабильности, а за это они должны ей подчиняться – уже не действует.
Безопасности уже нет. Война уже не на экранах телевизоров, а прямо на их улицах. Соответственно, нужно договариваться с Украиной. В конце концов, именно Киев будет региональным лидером, а не Москва. Москва уже обречена на упадок,
– подчеркнул Дунда.
Россияне это уже осознают. Увеличение этих рейдов и пожары на границах по всей территории России – вопрос времени.
"Освобождение" Белгородщины: коротко
- Легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус совершили рейд по Белгородской области с целью "освобождения" от путинского режима. Бойцам удалось зайти на 42 километра вглубь России.
- Российские добровольцы отметили, что цель операции – создание "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев от обстрелов. Также они заверили: Украина к событиям на Белгородщине не причастна.
- Главное, что показал рейд – границы России не защищены. Военные заметили, что операция не завершена.