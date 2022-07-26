Терехов подтвердил взрывы в Харькове: "прилетело" в гражданский объект

Мэр Харькова подтвердил, что россияне под утро 26 июля обстреляли город. Игорь Терехов отметил, что есть "прилет" в гражданские объекты.

По состоянию на 05:20, никакой информации о жертвах и пострадавших не было. А днем ​​ранее российские войска жестко обстреляли ракетами Чугуев Харьковской области.

В то же время В Николаеве раздались мощные взрывы: мэр попросил не покидать укрытие

Где именно попали боеприпасы

По словам мэра. нанесли удар по одной из частей Харькова, которая близка к центру города.

Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения,

– написал Игорь Терехов.

Он также выразил надежду, что пострадавших или погибших в результате удара не будет. На месте происшествия уже работают экстренные службы.

После удара начался пожар

Об ударе по городу жители Харькова сообщили в сети местные жители. Они отмечали, что после атаки начался пожар и над одним из районов поднимался столб дыма.

Также подтвердил взрывы в городе мэр Николаева Александр Сенкевич. В Одессе же взрывов было сразу 4 сильных взрыва, однако пока неизвестно, были ли это именно "прилеты".

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