Терехов поручил помочь семье вывезти из Салтовки 96-летнего Бориса Романченко
22 марта 2022 , 08:20Читати новину українською
Источник:"Суспільне Харків"
Мэр Харькова Игорь Терехов поручил помочь семье вывезти из Северной Салтовки и похоронить 96-летнего Бориса Романченко.
Оплатит все городской совет. Перед тем о помощи просила внучка Романченко.
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История гибели Бориса Романченко
Пенсионер погиб в собственном доме. В его многоэтажку попал снаряд россиян.
Примечательно, что Романченко пережил несколько концлагерей нацистской Германии и Голодомор, но погиб от бомбардировки рашистов.