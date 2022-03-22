Терехов поручил помочь семье вывезти из Салтовки 96-летнего Бориса Романченко

Мэр Харькова Игорь Терехов поручил помочь семье вывезти из Северной Салтовки и похоронить 96-летнего Бориса Романченко.

Оплатит все городской совет. Перед тем о помощи просила внучка Романченко.

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История гибели Бориса Романченко

Пенсионер погиб в собственном доме. В его многоэтажку попал снаряд россиян.

Примечательно, что Романченко пережил несколько концлагерей нацистской Германии и Голодомор, но погиб от бомбардировки рашистов.

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