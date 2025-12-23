Терехов сравнил введение НДС для малого бизнеса с ударом "Искандерами"

Для малого бизнеса новые налоги, в частности введение НДС для ФОПов, могут стать фатальными и иметь не менее разрушительные последствия, чем попадание "Искандера".

Об этом заявил мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ) Игорь Терехов во время конференции с Украинским Советом Бизнеса, пишет 24 Канал.

Что Терехов говорит о НДС для малого бизнеса?

"Шахеды" летят, КАБы летят, "Молнии" летят – еще и НДС. Так вот этот НДС я сравнил бы с "Искандером". Все, точка", – заявил Терехов.

Он подчеркнул, что сегодня очень важно отстоять позицию о недопустимости дополнительного давления на малый и средний бизнес в условиях войны.

"Нельзя убивать то, на чем сегодня держится жизнь во многих городах и громадах. Те люди, которые после обстрела открывают СТО, где ремонтируют машины, открывают небольшие магазины, где продают продукты питания, аптеки, цирюльню – это все необходимо сегодня. И благодаря им сегодня продолжается жизнь в громадах", – констатировал глава АПМГ.