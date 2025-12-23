Про це заявив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов під час конференції з Українською Радою Бізнесу, пише 24 Канал.

Що Терехов каже про ПДВ для малого бізнесу?

"Шахеди" летять, КАБи летять, "Молнії" летять – ще й ПДВ. Так от цей ПДВ я порівняв би з "Іскандером". Все, крапка", – заявив Терехов.

Він підкреслив, що сьогодні дуже важливо відстояти позицію щодо неприпустимості додаткового тиску на малий та середній бізнес в умовах війни.

"Не можна вбивати те, на чому сьогодні тримається життя у багатьох містах та громадах. Ті люди, які після обстрілу відкривають СТО, де ремонтують машини, відкривають невеличкі крамниці, де продають продукти харчування, аптеки, цирюльню – це все необхідно сьогодні. І завдяки їм сьогодні триває життя у громадах", – констатував очільник АПМГ.