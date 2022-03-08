Терехова тоже пытались подкупить за "сдачу Харькова"
Источник:Суспільне Харків
В национальном эфире утром 8 марта харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, что тоже получал предложение сдаться от врага.
Телеграм-канал Суспільне Харків сообщил, что заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха получил сообщение от оккупантов из телефонного номера, принадлежащего оператору Киевстар.
К теме Мэру Ирпеня предложили сдаться и обещали "улучшить материальное состояние"
Был обнародован скриншот сообщения, вероятно, военных РФ с просьбой не доводить до гуманитарной катастрофы и не разрешать националистам прикрываться им.
Я получил то же сообщение, как и чиновники из областной администрации. Я не реагирую на это. О чем мы можем говорить?
– прокомментировал Терехов.
Скриншот с сообщением, полученным накануне заместителем председателя Харьковской ОГА Романом Семенухой: