Терехова тоже пытались подкупить за "сдачу Харькова"

В национальном эфире утром 8 марта харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, что тоже получал предложение сдаться от врага.

Телеграм-канал Суспільне Харків сообщил, что заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха получил сообщение от оккупантов из телефонного номера, принадлежащего оператору Киевстар.

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Был обнародован скриншот сообщения, вероятно, военных РФ с просьбой не доводить до гуманитарной катастрофы и не разрешать националистам прикрываться им.

Я получил то же сообщение, как и чиновники из областной администрации. Я не реагирую на это. О чем мы можем говорить?

– прокомментировал Терехов.

Скриншот с сообщением, полученным накануне заместителем председателя Харьковской ОГА Романом Семенухой: