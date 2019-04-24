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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН

      Тереза Мэй пригласила Зеленского в Великобританию и заявила о необходимости сдерживать РФ

      84 Читати новину українською
      Тереза Мэй
      Тереза Мэй / Getty images

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй присоединилась к когорте тех зарубежных политиков, которые поздравили Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Во время телефонного разговора политик отметила необходимость сдерживания агрессии России.

      В ходе общения Мэй также подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразила желание Британии расширить значимое сотрудничество в сфере политики безопасности и обороны между странами. Об этом сообщает пресс-служба британского премьера.

      Читайте также: Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах

      Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы наших двух стран вместе с международным сообществом для сдерживания российской агрессии,
      – говорится в заявлении Терезы Мэй.

      Также она пригласила новоизбранного президента Украины "при первой возможности" посетить Великобританию.

      С победой на выборах Зеленского продолжают поздравлять мировые лидеры. По телефону на следующий день после второго тура выборов его поздравил глава Белого дома Дональд Трамп. Звонил ему и французский лидер Эммануэль Макрон, и глава соседней Польши Анджей Дуда.

      Отметим, что ЦИК уже подсчитала 100% голосов, отданных во втором туре президентских выборов. Но перед официальным объявлением победителя голосования ЦИК еще должна обработать все протоколы с мокрыми печатями, которые поступили из регионов.

      Так, победу на выборах, по подсчетам ЦИК, получил Владимир Зеленский (73,22%). Действующий глава государства Петр Порошенко отстает от него более чем на 48%. Его поддержали лишь 24,45% избирателей.

      результати президентських виборів в Україні по областях, вибори, Зеленський, Порошенко
      ЦИК подсчитала 100% голосов избирателей

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Тереза Мэй Великобритания
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