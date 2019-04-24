Тереза Мей запросила Зеленського у Великобританію і заявила про необхідність стримувати РФ

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей долучилася до когорти тих зарубіжних політиків, які привітали Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах. Під час телефонної розмови політик наголосила йому на необхідності стримування агресії Росії.

В ході спілкування Мей також підтвердила підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та висловила бажання Британії розширити значну оборонну та безпекову співпрацю між країнами. Про це інформує прес-служба британського прем’єра.

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Прем'єр-міністр наголосила на важливості спільної роботи наших двох країн разом з міжнародною спільнотою для стримування російської агресії,

– мовиться у заяві Терези Мей.

Також вона запросила новообраного президента України "при першій нагоді" відвідати Великобританію.

З перемогою на виборах Зеленського продовжують вітати світові лідери. Телефоном на наступний день після другого туру виборів його привітав очільник Білого дому Дональд Трамп. Телефонував йому і французький лідер Еммануель Макрон, і очільник сусідньої Польщі Анджей Дуда.

Зазначимо, що ЦВК вже підрахувала 100% голосів, відданих у другому турі президентських виборів. Але перед офіційним оголошенням переможця голосування ЦВК ще має опрацювати усі протоколи із мокрими печатками, які надійшли із регіонів.



Так, перемогу на виборах, за підрахунками ЦВК, здобув Володимир Зеленський (73,22%). Чинний глава держави Петро Порошенко відстає від нього більше, ніж на 48%. Його підтримали лиш 24,45% виборців.



ЦВК підрахувала 100% голосів виборців