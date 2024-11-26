В Тернополе самая критическая ситуация со светом за все время войны, – мэр

Российские оккупанты ночью 26 ноября атаковали ударными дронами Тернополь. Вследствие этого, в регионе произошло обесточивание.

Мэр города Сергей Надал в эфире телеканала "Киев 24" рассказал о ночной атаке врага на регион, информирует 24 Канал. Он сообщил, какая ситуация со светом.

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Какая ситуация со светом в Тернополе

Надал сообщил, что сейчас в городе временно не будут курсировать троллейбусы, зато увеличено количество автобусов. Школы и детские сады в Тернополе будут работать в обычном режиме. Часть из них – за счет штатного электроснабжения, а часть будет работать от генераторов.

У городского головы Тернополя поинтересовались, какие прогнозы энергетиков, когда может появиться свет во всех домах. По его словам, пока неизвестно, когда будет восстановлено электроснабжение в областном центре.

Не могу дать четкий ответ, будут работать в течение дня, поскольку есть серьезные повреждения и здесь все зависит не только от работы энергетиков, а от возможности получения дополнительной мощности электроэнергии,

– отметил мэр города.

Он рассказал, или сейчас наиболее критическая ситуация со светом в регионе за время полномасштабной войны.

Да, она (ситуация со светом – 24 Канал) хуже, чем была в предыдущие периоды, но я думаю, если будет идти работа, так как она идет в настоящее время, то сможем это как можно быстрее восстановить,

– отметил Надал.

Кроме того, как сообщил Надал, в городе восстанавливается работа пунктов обогрева.