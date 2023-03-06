В результате мобилизованного мужчину засудили. Теперь ему грозит лишение свободы.

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Что известно об исчезновении мобилизованного из воинской части

Как стало известно, мужчину мобилизовали 26 февраля 2022 года. Однако он покинул воинскую часть 15 июня и не появлялся на службе до 15 ноября 2022 года.

Тогда же мужчина самостоятельно пришел в воинскую часть и на суде признал свою вину и раскаялся.

Что грозит мобилизованному

Мужчину засудили до 1 года и 6 месяцев лишения свободы с содержанием в дисциплинарном батальоне военнослужащих.

Какая ответственность предусмотрена за игнорирование повестки

Недавно юристы рассказали, что если проигнорировать повестку, то человека будет ждать ответственность. В частности, по состоянию на март 2023 это 3 400 – 5 100 гривен штрафа (от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Решение о наложении штрафа принимается работниками ТЦК. В свою очередь, военнообязанный может обжаловать соответствующее постановление, на что законодательством предусмотрено 10 дней. В то время как уплатить штраф можно в течение 15 дней с момента вручения постановления.