У підсумку мобілізованого чоловіка засудили. Тепер йому загрожує позбавлення волі.

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Що відомо про зникнення мобілізованого із військової частини

Як стало відомо, чоловіка мобілізували 26 лютого 2022 року. Однак він покинув військову частину 15 червня та не з’являвся на службі до 15 листопада 2022 року.

Тоді ж чоловік самостійно прийшов до військової частини і на суді визнав свою вину та розкаявся.

Що загрожує мобілізованому

Чоловіка засудили до 1 року та 6 місяців позбавлення волі з триманням у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

Яка відповідальність передбачена за ігнорування повістки

Нещодавно юристи розповіли, що якщо проігнорувати повістку, то на людину чекатиме відповідальність. Зокрема, станом на березень 2023 року це 3 400 – 5 100 гривень штрафу (від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Рішення про накладання штрафу приймають працівники ТЦК. Своєю чергою, військовозобов'язаний може оскаржити відповідну постанову, на що законодавством передбачено 10 днів. Тоді як сплатити штраф можна протягом 15 днів із моменту вручення постанови.