На днях стражи порядка задокументировали факт нецелевого использования укрытия. Как выяснилось, там двое мужчин распивали алкоголь.
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Мужчин привлекли к административной ответственности
В полиции отметили, что регулярно проводят проверку укрытий и бетонно-блочных сооружений, предназначенных для пребывания граждан во время воздушной тревоги.
В ходе отработки сотрудники Тернопольского районного управления полиции обнаружили, что два человека – жители областного центра – в мобильном укрытии распивали алкогольные напитки,
– отметили в ГУ НП.
Добавили, что оба нарушителя привлечены к административной ответственности по статье "Распитие алкогольных напитков в запрещенных местах".
Важно Угроз больше, чем одна: почему во время тревоги нужно всегда быть в укрытии
Заметим, что в Украине проводятся проверки укрытий. По состоянию на конец июня проверили 63 тысяч защитных сооружений. Из них 77% готовы к использованию, сообщил премьер Денис Шмыгаль.