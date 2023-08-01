Днями правоохоронці задокументували факт нецільового використання укриття. Як з'ясувалося, там двоє чоловіків розпивали алкоголь.
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Чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності
У поліції наголосили, що регулярно проводять перевірку укриттів та бетонно-блокових споруд, призначених для перебування в них громадян під час повітряної тривоги.
У ході відпрацювання співробітники Тернопільського районного управління поліції виявили, що двоє осіб – жителів обласного центру – в мобільному укритті розпивали алкогольні напої,
– зазначили у ГУ НП.
Додали, що обох порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею "Розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях".
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Зауважимо, що в Україні проводять перевірку укриттів. Станом на кінець червня перевірили 63 тисячі захисних споруд. З них 77% готові до використання, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.