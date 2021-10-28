В Тернополе построят новую объездную дорогу
Источник:пресс-служба "Укравтодора"
Большая часть городов Украины исторически не имеет объездных дорог. Тернополь является важным транспортным узлом, поэтому там необходимы объездные дороги.
В рамках соглашения с Европейским инвестиционным банком "Транспортная связь в Украине" объявили международный тендер. Он направлен на то, чтобы решить проблему с транспортом.
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По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, отсутствие объездных дорог – это пропуски, которые стоит заполнить, чтобы автомобильная сеть эффективно функционировала. В частности говорится о:
- разгрузке населенных пунктов от транзитного транспорта;
- улучшение состояния окружающей среды;
- безопасности движения.
Почему строят новую объездную
В Тернополе есть Северо-Восточная объездная. В то же время она уже стала одной из улиц населенного пункта. Поэтому появилась необходимость построить новую объездную дорогу и развязку к ней.
Новая объездная дорога в Тернополе / Иллюстрация пресс-службы "Укравтодора"
В рамках тендера намерены построить:
- северо-восточный участок обхода Тернополя – автодорога и категории с 4 полосами движения. Он соединит населенные пункты Шляхтинцы и Смыковцы и 2 международные трассы М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблечье и М-30 Стрый – Изварино;
- транспортную развязку в Тернопольской области на М-19.
Известно, что длина дороги составит 8,4 километра. В частности вместе с отрезком в составе транспортной развязки.Заметим! В планах также построить еще 3 развязки и путепроводы во Львовской и Ровенской областях.
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Текст публикации "Укравтодора" в фейсбуке:
Тернополь получает новую объездную, Объявлен международный тендер в рамках реализации соглашения с Европейским инвестиционным банком "Транспортная связь в Украине", направленный на решение проблем транспортной системы.
"Большинство украинских городов исторически не имеют объездных дорог – это пробелы, которые необходимо заполнить для эффективного функционирования общенациональной автомобильной сети.
Речь идет о разгрузке населенных пунктов транзитным транспортом, улучшении состояния окружающей среды и безопасности движения. Тернополь является важным транспортным узлом. Здесь проходят 3 международных и европейских коридоров, соединяющие Европу и Азию, Западную и Восточную Европу, Балтийское и Черное моря.
Существующая Северо-Восточная объездная давно стала улицей города, поэтому возникла потребность в строительстве новой объездной и развязки к ней. Кроме этих проектов, в планах сотрудничества с ЕИБ – строительство еще трех развязок и путепроводов во Львовской и Ровенской областях, а также развертывание современных Интеллектуальных транспортных систем для управления и контроля за транспортом", — рассказал Александр Кубраков – министр инфраструктуры Украины.