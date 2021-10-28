У межах угоди з Європейським інвестиційним банком "Транспортний зв'язок в Україні" оголосили міжнародний тендер. Він спрямований на те, щоб розв'язати проблему із транспортом.

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За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, відсутність обхідних доріг – це пропуски, які варто заповнити, щоб автомобільна мережа ефективно функціонувала. Зокрема мовиться про:

розвантаження населених пунктів від транзитного транспорту;

покращення стану довкілля;

безпеки руху.

Чому будуть нову об'їзну

У Тернополі є північно-східна об'їзна. Водночас вона вже стала однією з вулиць населеного пункту. Тому з'явилась необхідність побудувати нову обхідну дорогу і розв'язку до неї.



Нова об'їзна дорога в Тернополі / Ілюстрація пресслужби "Укравтодору"

В межах тендеру мають намір побудувати:

північно-східну ділянку обходу Тернополя – автошлях І категорії з 4 смугами руху. Він з'єднає населені пункти Шляхтинці та Смиківці і 2 міжнародні траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та М-30 Стрий – Ізварине;

транспортну розв'язку в Тернопільській області на М-19.

Відомо, що довжина дороги становитиме 8,4 кілометри. Зокрема разом із відрізком у складі транспортної розв'язки.

Зауважимо! У планах також побудувати ще 3 розв'язки та шляхопроводи у Львівській та Рівненській областях.

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Текст публікації "Укравтодору" у фейсбуці:

Тернопіль отримує нову об'їзну Оголошено міжнародний тендер у рамках реалізації угоди з Європейським інвестиційним банком "Транспортний зв'язок в Україні", спрямованої на розв'язання проблем транспортної системи.

"Більшість українських міст історично не мають обхідних доріг – це пробіли, які необхідно заповнити для ефективного функціонування загальнонаціональної автомобільної мережі.

Мовиться про розвантаження населених пунктів від транзитного транспорту, покращення стану довкілля та безпеки руху. Тернопіль є важливим транспортним вузлом. Тут проходять 3 міжнародні та європейські коридори, що з'єднують Європу та Азію, Західну та Східну Європу, Балтійське та Чорне моря.

Наявна північно-східна об'їзна давно стала вулицею міста, тому виникла потреба в будівництві нової обхідної та розв'язки до неї. Окрім цих проєктів, у планах співпраці з ЄІБ – будівництво ще трьох розв'язок та шляхопроводів у Львівській та Рівненській областях, а також розгортання сучасних Інтелектуальних транспортних систем для управління та контролю за транспортом", — розповів Олександр Кубраков – міністр інфраструктури України.