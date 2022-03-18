На Тернопольщине аграрной технике разрешили работать по ночам

Отныне в Тернопольской области ночью на полях может работать аграрная техника. Для этого необходимо согласование правоохранителей и ТрО.

На это уже дал разрешение Штаб обороны Тернопольщины. Соответствующую информацию озвучил Александр Богомол, глава Нацполиции области.

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"После сообщения полиции и территориальной обороны, которые работают на определенных территориях, – техника может приступать к работе. Главное, чтобы на это было согласование", – подчеркнул Богомол.

О чем договорились с тернопольскими аграриями

Как сообщили в Штабе обороны Тернопольщины, в общем в 2022 году в области планируют посеять 560 тысяч гектаров различных культур. При этом почти 300 гектаров зерна уже высеяно. "С аграриями договорились, что в этом году не будут сосредотачиваться только на зерновых, но и будут сажать картофель, свеклу, помидоры и тому подобное", – пояснили там.

Кроме этого, удалось договориться с Минэнерго о возможности закупки фермерами горючего по более низким ценам. Также им будут доступны льготные кредиты.

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