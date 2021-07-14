Несчастье случилось 14 июля, примерно в 13:30. Маленький мальчик стал жертвой наезда автомобиля.
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Гибель ребенка на Тернопольщине
Авария произошла в Шумском районе. Там водитель автомобиля УАЗ-3909 наехал на 2-летнего мальчика. Мужчина не заметил ребенка и тронулся с места. В результате малыш оказался под колесами автмобиля. К сожалению, ребенок погиб на месте происшествия.
Информацию об ужасном инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований. Ведется следствие.
Другие трагедии с участием детей
- Недавно на Житомирщине военный ранил 9-летнего мальчика. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации с многочисленными повреждениями органов. Суд уже избрал виновнику инцидента мера пресечения – круглосуточный домашний арест.
- Кроме того, в Днепровской клинической больницы умер 2-летний мальчик, которого ранее жестоко порезал отчим. У ребенка были слишком тяжелые раны, чтобы выжить. В частности, известно, что у малыша отказал мозг.